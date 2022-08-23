“İnsan Denen Şey” oyununa Mağusa'da büyük ilgi...

Sokak Tiyatrosu ekibinin tek perdelik yeni oyunu “İnsan Denen Şey”, Lefkoşa’dan sonra dün akşam Mağusa Buğday Cafe yanındaki park alanında halka açık ücretsiz sunuldu. Tarihi kent meydanında halkla tiyatro buluşurken, bir kentin kamusal alanının halkla buluşması da sağlandı.

Çok yoğun katılımın olduğu ve 600’ün üzerinde sanatseverin yer aldığı geceyi Mağusa İnisiyatifi, Mağusa Suriçi Derneği, Mağusa Kültür Derneği organize ederken, etkinliğe Gazimağusa Belediyesi de katkı koydu. Yoğun katılımla geçen geceye bazı milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

Meydanı dolduran seyirci, oyunun bitiminde sanatçılar ayakta alkışladı.

“Sokak Özgürleştirir” şiarıyla “İnsan Denen Şey” oyununu Yaşar Ersoy tasarladı, kurguladı ve yönetti. Oyunun müziklerini Hüseyin Kırmızı yaptı ve uyarladı. Oyunda, Erol Refikoğlu, Özgür Oktay, Döndü Özata, Umut Ersoy ve Yaşar Ersoy rol alırken, oyunun afiş tasarımını Umut Ersoy yaptı. “İnsan Denen Şey” oyunu, dramatik yapısı içinde, William Shakespeare’in, Bertolt Brecht’in, Nazım Hikmet’in, Charles Bukowski’nin, Can Yücel’in ve Edmond Rostand’ın şiirlerinden ve tiratlarından alıntılar da yapılarak kurgulandı.

Oyun bitiminde geceyi organize eden Sivil Toplum Örgütlerine ve Gazimağusa Belediyesine teşekkür eden Yaşar Ersoy, “İnsan Denen Şey” oyununu, bu umutsuzluk ortamında, toplumsal ve sanatsal sorumluluklarıyla umudu bileyerek, tüm kötülüklere karşı bir sanatsal direniş eylemi olarak gerçekleştirmek ve halkın moral değerlerini yükseltmek için sahnelediklerini ve tüm bölgelerde seyirciye sunacaklarını belirtti.

Bir sonraki durak Güzelyurt...

“İnsan Denen Şey” oyunu bir sonraki gösterimini Güzelyurt gerçekleştirecek. Oyun 29 Ağustos Pazartesi akşamı, saat 20.30’da Güzelyurt Festival Alanı’nda halka ücretsiz sunulacaktır.