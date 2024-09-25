“İnşaat durdu, turizm perişan, eğitim düşüşte, ülke aşırı pahalı, bütçe açığı rekora koşuyor”

Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul, ekonomideki kötü gidişata dikkat çekerek hükümeti uyardı.

“İnşaat durdu, turizm perişan, eğitim düşüşte, ülke aşırı pahalı, bütçe açığı rekora koşar” diyen Şenkul, sosyal medya paylaşımında şunları yazdı:

Taman kurultay vardı, istikrar sloganına sarıldınız, hayırlısıyla kazandınız da.

Ama insan kendi uydurduğu slogana inanmaz değil mi ?

İlk cümleyi bir madde ekleyerek tekrar edelim:

İnşaat durdu, turizm perişan, eğitim düşüşte,

çalışan maliyetleri uçtu, ülke aşırı pahalı, merkezi bütçe rekor açığı koşar.

Bir zahmet çıkın artık kurultay mayhoşluğundan da durum hiç iyi değil.