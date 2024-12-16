"İngiltere beşli konferans toplandığında üst düzeyde hazır bulunacak"

İngiltere'nin Kıbrıs Yüksek Komiseri Michael Tatham, “ülkesinin Kıbrıs'la ilgili beşli konferans toplandığında üst düzeyde hazır bulunacağını çünkü konunun çok önemli olduğunu düşündüğünü” söyledi.

Michael Tatham, "Birleşik Krallık garantörlük rolünü çok ciddiye alıyor ve sürece mümkün olduğunca yapıcı bir katkıda bulunmak istiyor" dedi. İngiliz Yüksek Komiseri, göreve geldiğinden bu yana Kathimerini gazetesine verdiği ilk röportajda İngiltere'nin iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon çerçevesinde üzerinde mutabık kalınan çözüm önerisine tam destek verdiğini çünkü bunun ilerleme kaydedilmesi için en umut verici çerçeve olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.

Michael Tatham, iki bölgeli iki toplumlu federasyonun çok geniş bir kavram olduğunu ve tartışmaya, müzakere edilmiş uzlaşmalara ve her iki tarafın talep ve endişelerinin karşılanmasına yönelik geniş bir alan bıraktığını belirtti.