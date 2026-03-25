"İngiliz üslerini hedef alan İran füzesi Lübnan’da düşürüldü"

Yunanistan’da yayınlanan Greek City Times’ın, ABD ve bölgesel istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri’ni hedef aldığı düşünülen bir İran füzesi, Lübnan üzerinde etkisiz hale getirildi.

“Füzenin yörüngesi ve teknik özellikleri, Kıbrıs'taki İngiliz Egemen Üs Bölgelerine (SBA) doğru ilerlediğini gösteriyor” diyen istihbarat kaynaklarına göre, füze, hedeflediği yere ulaşmadan, Lübnan hava sahasında hava savunma sistemleri tarafından engellendi.