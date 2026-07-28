İncirli’den Özgür Özel’e tebrik mesajı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Yeni Parti Kurucu Başkanı Özgür Özel’e tebrik mesajı gönderdi.

Mesajında, Yeni Parti’nin Türkiye’nin demokratik yaşamına katkı sunmasını temenni eden İncirli, CTP’nin ortak demokratik değerler temelinde Yeni Parti ile samimi ve yapıcı diyaloğu ve halkların ortak yararına hizmet edecek her türlü dayanışmayı desteklediğini vurguladı, tüm kuruculara ve üyelere başarılar diledi.

Mesajın tamamı şu şekilde:

“Yeni Parti’nin kuruluşu münasebetiyle Sizi ve kurucu kadrolarınızı içtenlikle kutluyorum.

Siyasal yaşamın güçlenmesi, farklı düşünce ve yaklaşımların özgürce örgütlenebilmesi ve halkın iradesini temsil edecek yeni siyasi partilerin oluşması, çoğulcu demokrasinin doğal ve değerli bir parçasıdır. Bu anlayışla, Yeni Parti’nin Türkiye’nin demokratik yaşamına, hukukun üstünlüğünün güçlenmesine, sosyal adaletin geliştirilmesine ve katılımcı siyasetin ilerlemesine anlamlı katkılar sunmasını temenni ediyorum.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, sosyal demokrasi, özgürlük, eşitlik, laiklik, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi ortak değerlere olan sarsılmaz bağlılığımızla, Yeni Parti ile samimi ve yapıcı diyaloğu merkezine alan ve halklarımızın ortak yararına hizmet edecek her türlü dayanışmayı destekliyoruz.

Yeni Parti’nin Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyor, tüm kurucularına ve üyelerine başarılar diliyorum. Üstlendiğiniz sorumluluğun Türkiye demokrasisi ve bölgemiz için güzel sonuçlar üreteceğine olan inançla yolunuzun açık olmasını temenni ediyorum.”

Özel, İncirli’ye teşekkür etti

Sıla Usar İncirli’nin kutlama mesajının ardından Yeni Parti Kurucu Başkanı Özgür Özel de İncirli’ye teşekkür mesajı gönderdi. Özel, CTP’nin benimsediği temel değerlerin Yeni Parti’nin siyasi vizyonunun da temel taşlarını oluşturduğunu vurgulayarak, iki parti arasında samimi ve yapıcı diyaloğun geliştirilmesi ile dayanışmanın güçlendirilmesini önemsediklerini ifade etti.

Özgür Özel’in mesajının tamamı şöyle:

“YENİ Parti’nin kuruluşu nedeniyle şahsıma ve kurucu kadrolarımıza ilettiğiniz nazik tebrik mektubunuzu büyük bir memnuniyetle aldım. İyi dilekleriniz ve dayanışma mesajınız için şahsım ve partim adına yürekten teşekkür ederim.

YENİ Parti olarak Türkiye'de eksiksiz bir demokrasinin hayat bulması, serbest siyasi rekabet koşullarının oluşması, hukukun üstünlüğünün ve sosyal adaletin sağlanması hedefiyle yeni bir yola çıktık.

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) bağlı olduğu temel değerler, YENİ Parti'nin de siyasi vizyonunun temel taşlarını oluşturmaktadır. Samimi ve yapıcı bir diyalog geliştirmek, dayanışmayı büyütmek bizim için de son derece kıymetlidir.

Yolculuğumuzun başında verdiğiniz bu kıymetli destek için tekrar teşekkür ediyorum. Şahsınızın nezdinde tüm çalışma arkadaşlarınıza ve CTP üyelerine başarılar diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla…”