Dikmen'deki yangın söndürüldü… Soğutma çalışmaları devam ediyor

Dikmen'de Cemsa Evlerinin güney kısmında arazide çıkan yangın, polis, itfaiye ve Dikmen Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün 13.15'te henüz tespit edilemeyen bir sebepten çıkan yangında; yaklaşık 15 dönüm tepelik alan içindeki kuru ot, 20 alıç ağacı ile 5 dönüm anız yanarak zarar gördü.

Soğutma çalışmaları devam eden yangın hakkındaki soruşturma sürüyor.