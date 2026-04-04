İncirli: Verdiği mücadele yolumuza ışık tutmaya devam edecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kurucu Genel Başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu, bugün 24’üncü ölüm yıldönümünde Karaoğlanoğlu’ndaki mezarı başında anıldı. Anma törenine CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, milletvekilleri Fikri Toros, Erkut Şahali ve Ahmet Mithat Berberoğlu’nun ailesi katıldı.

Anmada konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Berberoğlu’nun Kıbrıs Türk halkı ve demokrasi mücadelesindeki yerinin “eşsiz” olduğunu ifade ederek “Kıbrıs Türk demokrasi tarihinde en önemli isimlerden biri olarak anılıyor. Verdiği mücadele yolumuza ışık tutmaya devam edecek” dedi. Berberoğlu’nun güçlü eğitimi ve kararlılığıyla önemli bir siyasi miras bıraktığını belirten İncirli, “Hukukun üstünlüğü, demokrasi, özgürlük ve eşitliğin bu ülkede kurumsallaşması için olağanüstü çalışmalar yaptı” ifadelerini kullandı. Konuşmasında Berberoğlu’nun mücadele yıllarında baskılarla karşı karşıya kaldığını da hatırlatan İncirli, buna rağmen ilkelerinden taviz vermeden yoluna devam ettiğini vurguladı. İncirli, Berberoğlu’nun ortaya koyduğu değerlerin bugün de CTP’nin rehberi olduğunu belirterek, “Onun çok yönlü mücadelesinden ilham alarak Kıbrıs Türk halkına hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi. İncirli, konuşmasını “Berberoğlu’nun anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Onu unutmak asla mümkün değildir” sözleriyle tamamladı.

Talat: İlke ve değerleriyle aydınlatıcı olmaya devam edecek

CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, konuşmasında Ahmet Mithat Berberoğlu’nun, 1970 yılında bir grup aydına öncülük ederek açtığı yolun Kıbrıs Türk halkı için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerek söz konusu durumun öneminin bugünlerde daha çok ortaya çıktığını belirtti ve Berberoğlu’nun son derece öğretici bir figür olduğunu sözlerine ekledi. Berberoğlu ile hiç tanışma fırsatı bulamadığını, partide büyüklerinden, kendisini çok dinlediklerini kaydeden Talat, Berberoğlu’nun ilke ve değerlerini yeni kuşaklara anlatma sorumluluğunu yerine getireceklerini belirterek “İlke ve değerleriyle aydınlatıcı olmaya devam edecek” dedi.

Ayşen Berberoğlu: Kıbrıs Türk toplumu için çok değerli bir lider

Ahmet Mithat Berberoğlu’nun kızı Ayşen Berberoğlu yaptığı konuşmada, babası Ahmet Mithat Berberoğlu’nun Kıbrıs Türk toplumu için çok değerli bir lider olduğunu vurguladı. Ayşen Berberoğlu, Babası Ahmet Mithat Berberoğlu’nun öncülük yaptığını dile getirerek babasıyla gurur duyduğunu söyledi.