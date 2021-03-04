İncirli: Tek bir aşıya bile ihtiyaç var

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, mecliste “salgında yeni bir dalga beklentisi ve aşılamanın önemi” konulu konuşma yaptı.

Covid pandemisinde bir yılın geride kaldığını ifade eden İncirli, öncelikli krizin sağlık krizi olduğunu söyledi.

Aşılamanın birinci sorun olduğunu, nüfusun küçük olması, sağlık merkezlerinin ülkenin her yerine dağılması sonucunda yaygın bir aşılama ağı kurulmasının mümkün olduğunu anlatan İncirli, bu noktada aşı sayısının önemli hale geldiğini dile getirdi.

Gelen aşılarla toplamda 53 bin 500 kişinin aşılanabileceğini kaydeden İncirli, geriye kalanların ne zaman aşılanacağının bilinmediğini, hâlâ kronik hastalığı olanların ne zaman aşılanacağının bilinmediğini söyledi.

İncirli, aşı miktarının artırılması için Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’nın ciddi çalışmalar yapması gerektiğini belirterek, aşı takibinin dijitalleşmesi konusunda çalışma başlatıldığını, bunun oldukça olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

“Bizim Rum üzerinden gelecek aşılara ihtiyacımız yok” dendiğini ancak tek bir aşıya bile ihtiyaç olduğunu kaydeden İncirli, test sayılarının da artması gerektiğini belirtti.

Sıla Usar İncirli, Kıbrıs’ın güneyi gibi hızlı antijen testlerinin derhal ülkeye getirilmesi gerektiğini ifade ederek Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda acilen adım atmasını istedi.

İncirli, Ankara’da dün imzalanan protokolde hızlı antijen testleriyle ilgili bir madde bulunup bulunmadığını sordu.

Yeni varyantların ülkedeki durumu hakkında da çalışma yapılması gerektiğini ifade eden İncirli, bunun için de laboratuvar hizmetlerine kaynak ayrılması gerektiğini kaydetti.

Varyant nedeniyle yeni dalgaya hazırlık yapılması gerektiğini ifade eden İncirli, yeni acil durum hastanesinin Ocak ve Şubat’taki dalgayı göğüsleyemediğini, yatak sayısının artırılması gerektiğini söyledi. İncirli, Girne Hastanesi için de acilen kaynak aktarılması gerektiğini söyledi.

Bu süreçte Covid dışı hastaların tedavilerinin de aksatılmaması gerektiğini kaydeden İncirli, vatandaşın bazı ilaçlara ulaşmakta sorun yaşadığına işaret etti.

Bir acil eylem planı var mıdır diye defalarca sorduklarını dile getiren İncirli, acil durum hastanesi kapanmak zorunda kalırsa onu hangi hastanenin ikame edeceği gibi konuların bir acil eylem planı ile belirlenmesi gerektiğini belirtti.

İncirli, ülkeye gelişlerde temaslı takibi ve karantina uygulamaları konusunda gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulayarak, süreci Sağlık Bakanlığı’nın tek başına yürütemeyeceğini, sağlıktaki meslek örgütleriyle yakın bir iş birliği içinde çalışmak gerektiğini anlattı.

Mükellef askerlerin izinlerinin aylardır askıya alındığını belirten İncirli, bu durumun askerleri psikolojik olarak baskı altına aldığını, konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İncirli bedelli askerlik konusundaki kuralların da pandemi şartları gereği yeniden ele alınmasını istedi.