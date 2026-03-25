İnci Kansu’nun sanatına odaklanan “Kahıda Sanatla Dokunan Kadın: İnci Kansu” kitabının tanıtımı EMAA’da yapıldı

Murat OBENLER

Kahıt Sanatçısı İnci Kansu’nun kağıtla kurduğu üretim pratiğini odağına alan “Kahıda Sanatla Dokunan Kadın: İnci Kansu” adlı kitabın tanıtımını, yazarları ve sanatçıyla birlikte Avrupa Akdeniz Sanat Derneği (EMAA) binasında gerçekleştirildi. Ceyda Alçıcıoğlu Kozal, Derya Ulubatlı ve Eser Keçeci Malyalı'nın katkılarıyla hazırlanan, İsmet Tatar’ın önsözüyle şekillenen, Kültür Dairesi tarafından fonlanan ve Işık Kitabevi’nin EMAA ile basım ortağı olduğu bu çalışma, kağıdı zamanı, emeği ve kültürü taşıyan bir varlık olarak ele alıyor. Hera Çeliker’in kitap ve afiş tasarımını yaptığı çalışma 24 Mart Salı günü saat 18:30’da EMMA’da tanıtıldı. Kansu ve yazarların sırasıyla söz aldığı gecede Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, EMMA Eş Başkanı Uğur Bahçeci, Kıbrıs Kahıt Sanatçıları Derneği Eski Dönem Başkanları’ndan İsmet Tatar ve Işık Kitabevi Direktörü Nahide Merlen de kısa bir konuşma yaptılar.



Kansu: “Bizim de kitabımız bir nesnedir, bir varlıktır, bir objedir ve bir mekandır”

Sanatçı İnci Kansu yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Kitap Eki’nde Yalçın Yalçınkaya’nın yazısından kitabın tanımıyla ilgili, “İnsanı, Yaşamı ve Zamanı tüm canlılığıyla yeniden gözden geçiren ve sorgulayan bir nesnedir. Görsel, İşitsel. Dokunsal bir varlıktır. Sanallaşmaya karşı iletişimini sürdürmeye çalışan bir objedir. Sanat veya sanatçı ile ilgili durumlarda, bilgi aktarımı işlevi yanında, İşlerin/eserlerin görsellerinin de sergilendiği bir mekandır.” alıntısını paylaştı ve devamında da “Bizim de kitabımız bu tanımla çok güzel örtüşmektedir: Bir nesnedir, bir varlıktır, bir objedir ve bir mekandır.” dedi. Kansu kitaba yazımından basımına, destek/katkı verenlerden tasarımına, çevrisinden tanıtım etkinliğine tüm maddi ve manevi katkı koyanlara ismen teşekkür etti.

Kitapta sırasıyla Ceyda Alçıcıoğlu Kozal’ın “İz Sürmek:İnci Kansu ve Sanatsal Yolculuğu”, Derya Ulubatlı’nın “İnci Kansu: İlk Dönem Desenlerinin İzinde”, Ceyda Alçıcıoğlu Kozal’ın “Çizginin Hafızası: İnci Kansu’nun Erken Dönem Desenleri’ne Dair”, Eser Keçeci Malyalı’nın “İnci Kansu: Kitap Projesi”

Ceyda Alçıcıoğlu Kozal’ın “Toprağın Altı,Hafızanın Derinliği: İnci Kansu ve Bakır Mirası”, Derya Ulubatlı’nın “Kişisel ve Toplumsal Belleğin Ortaklığı: Medoş Laleleri” ve Eser Keçeci Malyalı’nın “İnci Kansu: Takı Tasarımları” adlı araştırma yazıları konuyla ilgili görsellerle birlikte yer alıyor.