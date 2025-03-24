Imrpodancecy kurulduysa o zaman dans etme zamanıdır

Pera Gaü'da dansçı ve öğrenci olan Nava Ilfu tarafından başlatılan bir platform olan “Imrpodancecy”, 22 Mart Cumartesi gecesi Rüstems Kitap Evi Hangar’da OpenLab gerçekleştirdi.

Gençler yeniden araştırdı,şarj etti, icat etti ve sahneye koydu

24 Ekim 2024’teki Diverse-It Sanat Festivali'nden ortaya çıkan, ancak daha akıcı bir şekilde işleyerek tüm yıl boyunca etkinliklere ev sahipliği yapmak hedefiyle çalışan bu platformla toplulukların bir araya gelmesi için diyalog ve dans aracılığıyla bir alan yaratma istiğiyle ve “Yeniden araştır, yeniden şarj et, yeniden icat et” mottosuyla ilk etkinlik yoğun bir katılımla yapıldı. Dans, müzik ve doğaçlama gecesi OpenLab’da 5 adet farklı dans performansı sahnelenirken ülkemizde çoğunluğu eğitim gören dansçılardan oluşan ekipler büyük bir beğeniyle izlendi. Organizasyon ekibinde Silest,Chiara ,Sabrina,Simon ve Memo yer alırken

dansçılar Iva,Noa,Elizabeth,Inês,Giulia ,Julia,Selsu,Anička ve Rozi sahne aldılar.

Deniz,Memo,Berke,Will ve İlhan’ın müzisyen olarak yer aldığı gece Hoi Polloi, Pera-School for performing arts (GAÜ) ve Rüstem‘s Kitabevi’nin destekleriyle gerçekleşti.

Haziran’da yerel-uluslararası ekiplerle daha büyük bir etkinlik olacak

Farklı ülkelerden dansçılar ve seyirci kitlesi ile uluslararası boyutta bir etkinliğe imza atan “Imrpodancecy” platformu hem uluslararası hem de yerel bir ekiple haziran ayında bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacak.