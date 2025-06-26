İMO sürdürülebilir çözümler üzerine panel düzenliyor
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), sürdürülebilir ve uygulanabilir çözümler üzerinde yarın halka açık panel düzenliyor.
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İnşaat Mühendisleri Odası(İMO), sürdürülebilir ve uygulanabilir çözümler üzerinde yarın halka açık panel düzenliyor.
İMO’dan verilen bilgiye göre, 18.00–20.00 arasında Gönyeli’deki Concorde Hotel’de yer alacak. Panel halka açık olacak.
İMO, panelde sürdürülebilir ve uygulanabilir çözüm fikirlerinin ortaya çıkmasını, bu fikirlerin karar verici merci ve kamuoyunda tartışılmasını sağlamayı hedefleniyor.
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