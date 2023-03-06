İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı adayı

İYİ Parti ve CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’nun millet ittifakı ortak adayı, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın da TC cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olması konusunda uzlaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masayı terk edip CHP’li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarını adaylığa çağırmıştı. Bu millet ittifakında krize dönüşmüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün geceden beri yürüyen müzakerelerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun ‘etkili ve yetkili’ cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gösterilmesini talep etti, bu talep CHP’de de kabul gördü. İki parti uzlaştı.

İmamoğlu ve Yavaş, millet ittifakı toplantısına katılmak üzere Saadet Partisi genel merkezine geçiyor. Toplantıya Akşener’in de katılması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Akşener geçen cuma altılı masadan ayrıldığı açıklayarak İmamoğlu ve Yavaş’ı adaylığa çağırmıştı. İkili, Kılıçdaroğlu’na destek bildirmiş, CHP‘li 10 büyükşehir belediye başkanı da ertesi gün parti genel merkezinde genel başkanla birliktelik mesajı vermişti. Millet ittifakı da ‘beşli masa’ olarak pazar günü toplanmıştı.