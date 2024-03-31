İlk sonuçlara göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de CHP’nin adayları seçimi önde götürüyor

Türkiye’deki yerel seçimlerde İstanbul'da şehrin büyükşehir belediye başkanı olan Ekrem İmamoğlu, yüzde 49 ile yarışı önde götürüyor.

Ankara'nın şimdiki belediye başkanı Mansur Yavaş yüzde 54, İzmir'de ise CHP'nin adayı Cemil Tugay yüzde 47 ile önde. Sandıkların yüzde 10'u açıldı.

Ülke genelinde sandıkların yüzde 11'den fazlası açıldı.

ANKA'nın açıkladığı ilk sonuçlara göre CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş yüzde 64,26 ile önde. AA'ya göre Mansur Yavaş'ın oy oranı yüzde 55,25.

ANKA'ya göre AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un oy oranı ise yüzde 31,64. AA'ya göre bu oran yüzde 37,08.

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