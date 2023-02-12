Yeni Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis

Yeni Kıbrıslı Rum lider ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Nikos Hristodulidis oldu.

Hristodulidis, daha önce Cumhurbaşkanı Sözcüsü ve Dışişleri Bakanı olarak da görev yapmıştı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimleri - Ada genelinde sayılan oyların %100'e göre sonuçlar şöyle:

Kayıtlı seçmen sayısı: 561.273

Kullanılan oy sayısı: 406.626 (%72,45)

Kullanılmayan oy sayısı: 154.647 (%27,55)

Geçerli oy sayısı: 394.255 (%96,95)

Geçersiz oy sayısı: 8.422 (%2,07)

Boş: 3.979 (%0,98)

Adaylar: Nikos Christodoulides: 204.633 (%51,91) Andreas Mavroyiannis: 189.592 (%48,09)