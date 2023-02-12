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Yeni Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis

Yeni Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis

Yeni Kıbrıslı Rum lider ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Nikos Hristodulidis oldu.

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Yeni Kıbrıslı Rum lider ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Nikos Hristodulidis oldu.

Hristodulidis, daha önce Cumhurbaşkanı Sözcüsü ve Dışişleri Bakanı olarak da görev yapmıştı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimleri - Ada genelinde sayılan oyların %100'e göre sonuçlar şöyle:

Kayıtlı seçmen sayısı: 561.273

Kullanılan oy sayısı: 406.626 (%72,45)

Kullanılmayan oy sayısı: 154.647 (%27,55)

Geçerli oy sayısı: 394.255 (%96,95)

Geçersiz oy sayısı: 8.422 (%2,07)

Boş: 3.979 (%0,98)

Adaylar: Nikos Christodoulides: 204.633 (%51,91) Andreas Mavroyiannis: 189.592 (%48,09)

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