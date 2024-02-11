İlk kez bir Alman Cumhurbaşkanı Kıbrıs'ta

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in daveti üzerine, Kıbrıs'a geldi.

Kalabalık bir heyetle dün saat 18.45'te Larnaka Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Steinmeier'in ziyareti, tarihi bir ilk olarak kayıtlara geçti. İlk kez bir Almanya Cumhurbaşkanı, Kıbrıs'a ziyaret gerçekleştirdi.

Güneydeki basın, Steinmeier'in ziyaret tarihlerinin, "Üç farklı dönüm noktasına" denk geldiğine işaret etti: Türkiye'nin 1974'teki askeri harekatının 50'nci, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin AB'ye üyeliğinin 20'nci ve Berlin Duvarı'nın yıkılışının 35'inci yıldönümleri...

Söz konusu tespitler, Almanya Cumhurbaşkanlığı'nın Kıbrıs ziyaretine ilişkin açıklamasında da yer aldı.

Söz konusu tarihî ziyaret, Steinmeier'in Kıbrıs'a ilk gelişi değil. Zira Dışişleri Bakanı sıfatıyla 2015 yılında dönemin Kıbrıslı liderleri Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis ile görüşmüştü.

Kıbrıs'taki programı

Salı gününe kadar adada çeşitli temaslarda bulunacak olan Steinmeier, yarın sabah Nikos Hristodulidis ile görüşecek. Görüşmenin ardından basın toplantısı yapacak olan Steinmeier ile Hristodulidis, daha sonra Lefkoşa Surlariçi ile Yeşil Hat’tı ziyaret edecek.

Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı, Goethe Enstitüsü, AB Evi ve Meclisi ziyaret edecek olan Steinmeier, BM Barış Gücü (UNFICYP) askerleriyle de kısa bir görüşme yapacak.

Steinmeier’in ziyaret programında Makarios Ortaokulu, Köfünye’deki mülteci kabul evi ve Lefkara köyü de bulunuyor.

"Kıbrıs sorunu öncelikli konu"

Alpha News'e göre, iki Cumhurbaşkanının bugün yapacağı görüşmelerin gündeminde Kıbrıs konusu üst sıralarda yer alacak.

Daha sonra Orta Doğu'daki krizin gündeme geleceği özel görüşmenin ardından Alman Cumhurbaşkanı'nın ziyaret programı başlayacak.