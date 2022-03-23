“İlk 6 aylık hayat pahalılığı beklentisi yüzde 35-40”

Temel tüketim maddelerinin yanı sıra elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki artış, enflasyon rakamlarına yansıdı. İstatistik Kurumu, Ocak ayı Tüketici Fiyatları Endeksi’ni (TÜFE) 5.48, Şubat ayı hayat pahalılığı oranını ise 7.11 olarak açıkladı. Böylelikle ilk iki aydaki enflasyon rakamı 12.98’e ulaştı. 2021’de bu rakam yüzde 0.48 olarak kayıt altına alınmıştı.

GÜRYAY: “HÜKÜMET, 3 MAYMUNU OYNUYOR”… Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay, ilk 6 aylık hayat pahalılığı oranının yüzde 35-40 civarında olacağına yönelik beklentisini paylaşarak, hükümeti eleştirdi, “Hükümet ne yapıyor derseniz, 3 maymunu oynuyor. Görmüyor, duymuyor, bilmiyor…” dedi.

MUHTAROĞLU: “YILSONUNDA 3 HANELİ ENFLASYONLA KARŞILAŞABİLİRİZ”…Eski Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, Mart ayında yüksek ihtimalle çift haneli hayat pahalılığı oranı ile karşılaşılacağını, yıl sonunda ise 3 haneli enflasyon tehlikesi ile karşı karşıya kalınabileceğini vurguladı.

2011: 2022: Ocak: 0.48 Ocak: 5.48 Şubat: -0.02 Şubat: 7.11

Ayşe GÜLER

Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybıyla başlayan, Rusya-Ukrayna savaşı ile de katmerlenen piyasadaki pahalılık, durdurulamaz noktaya taşındı.

Özellikle temel tüketim maddelerinin yanı sıra elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki artış, enflasyon rakamlarına yansıdı.

İstatistik Kurumu, Ocak ayı Tüketici Fiyatları Endeksi’ni (TÜFE) 5.48, Şubat ayı hayat pahalılığı oranını ise 7.11 olarak açıkladı. Böylelikle ilk iki aydaki enflasyon rakamı 12,98’e ulaştı.

2021’de bu rakam yüzde 0.48 olarak kayıt altına alınmıştı.

Eski Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, 6 aylık hayat pahalılığı oranının yüzde 35-40’a çıkabileceğini dile getirerek, Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybının sürmesi, akaryakıt, mal ve hizmetlerdeki zamların devam etmesi halinde yıl sonunda 3 haneli enflasyon tehlikesi ile karşı karşıya kalınabileceğini vurguladı.

Muhtaroğlu, ilk iki aylık enflasyon oranının yüzde 12.98 olduğunu da söyledi, Mart ayında yüksek ihtimalle çift haneli hayat pahalılığı oranı ile karşılaşılacağını kaydetti.

Geçtiğimiz yıl iki aylık enflasyon oranının ise yüzde 0.46 olduğunu dile getiren Muhtaroğlu, arada ciddi farkın bulunduğunu ifade etti.

Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay ise ilk 2 aylık hayat pahalılığı oranının yüzde 13 oranında olduğunu ancak gayri resmi rakamın daha yüksek olduğunu ifade etti.

Güryay, ilk 6 aylık hayat pahalılığı oranının yüzde 35-40 civarında olacağına yönelik beklentisini de paylaşarak, hükümeti eleştirdi, “Hükümet ne yapıyor derseniz, 3 maymunu oynuyor. Görmüyor, duymuyor, bilmiyor…”

Şubat’ta bir önceki yıla göre yüzde 64.30 artış

İstatistik Kurumu, Şubat ayı Tüketici Fiyatları Endeksi’ni (TÜFE) açıkladı. Buna göre Şubat ayı enflasyonu yüzde 7.11 olurken, enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64.30 yükseldi.

Şubat ayında en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal, yüzde 135.28 ile çiçek lahanası, yüzde 126.41 ile domates ve yüzde 110.26 yurt dışı tur oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise, yüzde 15.04 ile eşofman (çocuk için), yüzde 14.82 sweatshirt (çocuk için) ve yüzde 14.23 ile pantolon gabardin kışlık (kadın için) oldu.

2022’DE EKONOMİYİ NE BEKLİYOR?

Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay:

“İlk 6 aydaki beklenti yüzde 35-40”

Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay, ilk 2 aylık hayat pahalılığı oranının yüzde 13 oranında olduğunu ancak gayri resmi rakamın daha yüksek olduğunu ifade etti.

İstatistik Kurumu’nun TÜFE belirlemek için kullandığı sepetin güncel olmadığını dile getiren Güryay, “Maaşlar eridi. Asgari ücreti daha kısa sürede belirlenme çalışması lazım” şeklinde konuştu.

Güryay, enflasyon artışının sürmesi halinde ilk 6 aylık hayat pahalılığı oranının yüzde 35-40 civarında olacağına yönelik beklentisini paylaşarak, “Devlet vergi toplayarak ayakta kalır. Şu anda alkole sigaraya zam yaparak, en kolay para toplayabileceği yere yöneldi. Gelirler düşüyor, turizm gelirlerinde ciddi kayıp var. Bütçeyi denkleştirmeye çalışıyor” dedi.

Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle petrol fiyatlarının ciddi şekilde yükseldiğini söyledi, bu durumun enerji ve petrol fiyatlarına direkt olarak yansıyacağını kaydetti.

Güryay, bu nedenle hayat pahalılığındaki artışın süreceğini aktardı.

Fiyatlardaki yükselişin işletmelerin maliyetlerine yansıyacağını, otomatik olarak da raflardaki ürünlerin etiket fiyatlarının artacağını dile getiren Güryay, hükümeti de eleştirdi.

Güryay, “Hükümet ne yapıyor derseniz, 3 maymunu oynuyor. Görmüyor, duymuyor, bilmiyor…” dedi.

Asgari ücrete yüzde 40 oranında yapılan artışın geçmişin kaybı olduğunu söyleyen Güryay, fiyatlardaki yükseliş nedeniyle bu artışın da eridiğini belirtti.

Eski Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu:

“Mart ayında çift haneli rakamları göreceğiz”

Eski Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, 6 aylık hayat pahalılığı oranının yüzde 35-40’a çıkabileceğini dile getirerek, Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybının sürmesi, akaryakıt, mal ve hizmetlerdeki zamların devam etmesi halinde yılsonunda 3 haneli enflasyon tehlikesi ile karşı karşıya kalınabileceğini vurguladı.

Muhtaroğlu, ilk iki aylık enflasyon oranının yüzde 12.98 olduğunu söyledi, Mart ayında yüksek ihtimalle çift haneli hayat pahalılığı oranı ile karşılaşılacağını kaydetti.

Geçtiğimiz yıl iki aylık enflasyon oranının ise yüzde 0.46 olduğunu dile getiren Muhtaroğlu, arada ciddi farkın bulunduğunu ifade etti.

Muhtaroğlu, “Bunun en önemli nedenleri döviz kurlarında petrol fiyatlarında ve gıda fiyatlarındaki global yükselmeler” diyerek, “İthalat maliyetlerinin artması ile tüm mal ve hizmetleri zamlandı. Pek çok mal dövizle fiyatlandırılıyor ve kurların artmasıyla yükseliyor. Bu da bize pahalılık olarak yansıyor. Hükümet de pahalılığın artmaması için vergi ve fon anlamında yeterli önlemleri almıyor” dedi.

Yapılan elektrik zammının ülkede pahalılık ve enflasyonu daha da artıracağına dikkat çeken Muhtaroğlu, “Elektrik ekonominin en büyük girdi maddelerinden biri olması nedeniyle ülkedeki tüm mal ve hizmetlerin fiyatı daha da pahalılaşacaktır. Böylece enflasyon daha da artacak, bu da hayata pahalılığı ödeneğinin aşırı büyümesini, bütçeye yükünü oldukça ağırlaştıracaktır” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de yüzde 4.81…”

Türkiye’deki enflasyon rakamlarını da paylaşan Muhtaroğlu, Şubat ayı enflasyonun yüzde 4.81 olduğunu belirtti.

Muhtaroğlu, “Yılın başında petrol fiyatları 80 dolar düzeyinde iken Ukrayna- Rusya savaşı ile 130 dolara fırladı. Bugünlerde de 110 dolar seviyesinde” şeklinde konuştu.

akaryakıt ve gaz ürünlerinin enflasyon endeksindeki ağrılığı yüksek olduğu için piyasada zamlarla birlikte enflasyonu da artıyor.