“İlerleme kaydetmek için önemli bir fırsat penceresi açıldı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), BM Genel Sekreteri António Guterres’in Kıbrıs temaslarının ardından açıkladığı yol haritasının, Kıbrıs sorununun çözümü açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

CTP’den yapılan açıklamada, Guterres’in 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temasların ardından yaptığı değerlendirmelerin, uluslararası toplumun, ilgili tarafların ve Birleşmiş Milletler’in çözüm sürecine yönelik ilgisinin ve kararlılığının sürdüğünü gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeni bir genişletilmiş 5+1 toplantısı düzenlenmesi kararının desteklendiği kaydedildi.

Yeni bir toplantının yalnızca sürecin devam ettiği yönünde bir görüntü vermemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, “çözüm yolunu açacak somut sonuçlar üretmesi” gerektiği belirtildi.

CTP, oluşturulacak yeni yol haritasının tüm tarafların mutabakatıyla şekillenmesinin büyük önem taşıdığını da ifade etti.

Açıklama şöyle:

“Sonuç odaklı süreç, metodoloji ve güven yaratıcı önlemlerde ilerleme mutabakatı olumludur”

5+1 toplantısı öncesinde, güven yaratıcı önlemler, müzakere metodolojisi ve özlü konular üzerinde kapsamlı hazırlık yapılması, bugüne kadar elde edilen yakınlaşmaların korunarak sürecin üzerine inşa edileceği zeminin belirlenmesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığımızın uzun süredir üzerinde durduğu sonuç odaklı süreç, metodoloji ve güven yaratıcı önlemler konusundaki yaklaşımının, Genel Sekreter ve ilgili taraflarca dikkate alınması ve olumlu karşılanması memnuniyet vericidir.

Genel Sekreter’in Doğu Akdeniz’de büyüyen jeopolitik gerilimlere ve çözümsüzlüğün Kıbrıs’ı bölgesel risklere karşı daha kırılgan hale getirebileceğine ilişkin değerlendirmeleri de dikkatle ele alınmalıdır. Kıbrıs’ın tamamını ilgilendiren savunma, güvenlik, ticaret, enerji ve dış politika alanlarında atılacak adımların yeni gerilimler yaratmaması, çözüm perspektifine zarar vermemesi ve adanın bütününü bölgesel çatışmaların riskleriyle karşı karşıya bırakmaması gerekmektedir. Aksine bu sürecin ve sonrasının bölgede işbirliği ve güvenin tüm taraflar için kalıcı olacağı bir sonuca varması hayatidir.

“Güven Yaratıcı Önlemler başlığında ilerleme sağlanması süreci destekleyecektir”

Güven Yaratıcı Önlemler, kapsamlı çözümün alternatifi olmasa da toplumlar arasındaki güvenin yeniden kurulması, günlük yaşamı kolaylaştıracak somut iş birliklerinin geliştirilmesi ve kapsamlı bir çözümün yaşayabilirliğinin güçlendirilmesi bakımından vazgeçilmezdir. Genel Sekreter’in Güven Yaratıcı Önlemler ile ilgili ilerlemenin Lefkoşa’da yapılması çalışmalarında yoğunlaşma çağrısını da önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz.

Aynı şekilde, mülkiyet, karma birlikteliklerden doğan çocukların hakları gibi meselelerin bireysel süreçler üzerinden ele alınması, hukukun siyasi hedeflerin aracı haline getirilmesi ve kişilerin karşılıklı olarak hedef alınması çözüm için ihtiyaç duyulan olumlu atmosfere katkı sağlamamaktadır. Bu süreçte bu başlıklarda da olumlu adımlar atılması süreci destekleyecek unsurlardır.

Bugün ihtiyaç duyulan; Birleşmiş Milletler parametreleri, siyasi eşitlik, güvenlik, geçmiş yakınlaşmalar ve federal çözüm hedefi ile sonuç alıcı bir müzakere sürecine adım adım ilerleyebilmektir. Somut sonuçları üretecek siyasi cesareti, iradeyi ve kararlılığı tüm tarafların ortaya koyması kaçınılmazdır.

“Erhürman’ın ve Guterres’in ortaya koyduğu yeni girişimi ve yol haritasını destekliyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak Cumhurbaşkanı Sn. Tufan Erhürman’ın ve ekibinin yürüttüğü etkili süreci ve Sayın Guterres’in ortaya koyduğu yeni girişimi ve yol haritasını destekliyoruz. Tüm tarafları ve garantör devletleri, bu fırsatı tarihi bir sorumluluk bilinciyle değerlendirmeye, başarılı ve sonuç üretici bir 5+1 toplantısının koşullarını oluşturmak için yapıcı katkı koymaya çağırıyoruz.