İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Ortaylı'nın ailesi dün entübe edildiğini açıklamıştı.

Ortaylı'nın ölümünü Gazeteci İzzet Çapa duyurdu. Çapa "Prof. Dr. İlber Ortaylı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti" dedi.

Ortaylı'nın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama yakın dostu Fatih Altaylı'dan gelmişti.

Altaylı olarak yazmıştı:

"Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, bekliyoruz, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç oyunda çok ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Eğer dualarınızı girerseniz, inanmıyorsanız iyi yerlerinizi kendinizden esirgemeyin."

İiber Ortaylı kimdir?

78 yıllık Ortaylı, tarihsel çalışmaların yanı sıra popüler kültür ve tarih eserleriyle geniş kitlelere hitap etti.

Tarih bilgisinin yanı sıra kendine has hitabet tarzıyla Türkiye'de önemli bir yere sahip olan yazarın öne çıkan eserleri arasında "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı", "Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek", "Tarihin İzinde" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" yer alıyor.