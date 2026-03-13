“Halkın cebinden çalıyorlar”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin akaryakıta 11 gün içinde ikinci kez zam yapmasına tepki gösterdi. Bengihan, “Orta Doğu’da yaşanan krizlerin ardından Benzinciler Birliği akaryakıt tedariğinde bir sorun olmadığını açıklamasına rağmen, UBP-DP-YDP Hükümeti halkın cebinden çalmayı tercih etti” dedi.

Bengihan, zamların üreticileri ve emekçileri zor durumda bıraktığını vurgulayarak, “Üreticiler iş yapamaz duruma geldi, emekçiler geçimini nasıl sağlayacağını düşünüyor. Bu zamlar zincirleme olarak tüm ürün ve hizmetlerin fiyatına yansıyacak” ifadelerini kullandı.

Hükümetin önceliğinin kendi kasasını doldurmak olduğunu öne süren Bengihan, “Tüm toplumu karanlığa sürükleyen bu zihniyetin artık halkın yakasından düşmesi ve iktidarı terk etmesi gerekiyor” diye konuştu.