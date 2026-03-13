Ağrotur'da alarm sirenleri yeniden çaldı

Ağrotur'da sirenler yeniden çalmaya başladı ve İngiliz üslerinde olası bir güvenlik tehdidi nedeniyle alarm verildi.

Konuyla ilgili Ağrotur sakinlerine gönderilen mesajda, "Devam eden bir güvenlik tehdidi var. Lütfen içeride kalın ve bir sonraki resmi duyuruya kadar yerinizde kalın. Pencerelerden uzaklaşın ve sağlam mobilyaların arkasına veya altına saklanın" ifadeleri kullanıldı.

Siren sesleri sona erdi, uyarı yaklaşık 14 dakika sürdü.