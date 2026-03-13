DAÜ-SEN, yeni dönem yetkili kurul üyelerini belirledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası'nın (DAÜ-SEN) dün yapılan 41. Olağan Genel Kurulu’nda yeni dönem yetkili kurul üyeleri belirledi.

DAÜ-Sen’den yapılan açıklamaya göre, yapılan seçim sonucunda yönetim kuruluna; Canan Perkan Zeki, Ruşen Yücesoylu Karakaya, Yeşim Dede, Hamit Caner, Mustafa Rıza, Damla Simsaroğlu, Fatih Bayraktar, Fatoş Erozan, Ercan Hoşkara, Kağan Günçe, Sami Fethi, Hatice Nilay Hasipoğlu, Nezire İnce, Pembe Behçetoğulları, Hasan Oylum, Hülya Fırat Kılıç, Hasan Hacışevki, Özlem Olgaç Türker, Berfu Çerçi Öngün, Ergül Mutlu Altundağ ve Mehmet Okcan seçildi.

Denetleme kurulunda; Banu Lama, Nazan Doğruer, Metin Mavioğlu, Umut Türker ve Suzan Özdilek görevlendirildi.

Disiplin kurulu ise; Hüseyin Özkaramanlı, Demet Çelik Ulusoy, Mehmetali Özarslan, Erkan Malkoç ve Mutlu Kale'den oluştu.