İlaçlar araştırılacak

Ercan Havalimanı’nda Kıbrıs’ın kuzeyine yolcu olarak giriş yapan B.B. valizinde çok sayıda ilaç bulunarak emare olarak alındı. “İlaç ve Eczacılık Yasası’na Aykırı Harekette Bulunma” suçundan tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Murat Taş mahkemede olguları aktardı.

Polis, 7 Haziran 2024 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Ercan Havalimanı’nda Kıbrıs’ın kuzeyine yolcu olarak giriş yapan zanlının valizlerinde Gümrük Kontrol noktasında arama yapıldığını söyledi.

Polis, zanlının valizi içerisinde 3 kutu 200 mg. Tilitin marka ilaç, 2 kutu 20 tüp toz,50 adet 60 mg Vidalista, 1 kap içerisinde 30 adet 8 mg Subutez hap, 14 adet beyaz içerikli kapsül bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının “İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Harekette Bulunma” suçundan tutuklandığını, söz konusu ilaçların emare olarak el konulduğunu kaydetti.

Polis, ilaçların İlaç ve Eczacılık Dairesine götürülerek nevinin tespit edileceğini açıkladı.

Zanlının sözlü beyanında bir şahsın bavulunu kendisine teslim ettiğini söylediğini mahkemeye aktaran polis, zanlının bu beyanının doğru olup olmadığının araştırılacağını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.