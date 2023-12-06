Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde 10 ayrı hırsızlık ve sahtekarlıkla ilgili davadan yargılanan 29 yaşındaki Kadriye Denise Sürücü, iki yıl hapis cezası aldı.

Karardan sonra isyan eden sanık, “İki yıl çok uzun. Gençliğim gitti” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, davayı karara bağladı.

Kararı okuyan Başkan Füsun Cemaller, sanığın 12 Mayıs tarihinde Lefkoşa’ya bağlı Yılmazköy’de anahtarı üzerinde bırakılan bir eve girerek, çekmecedeki 700 TL parayı sirkat ettiğini söyledi.

Başkan, sanığın soğukkanlılıkla böyle bir suç işlemesini aleyhinde değerlendirdiklerini belirtti.

Sanığın birçok kez aynı suçları işleyip, ıslah olmadığını ifade eden Başkan, sanık hakkında karar verirken, Mağusa ve Lefkoşa’da meydana gelen 9 ayrı suçtan dolayı askıda olan davaların da dikkate alındığını belirtti.

Başkan, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Cemaller, oybirliği ile iki yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Sanığın dikkate alınan suçları

Sanık, 29 Nisan 2023 tarihinde, İnönü’de, Ç.B. isimli şahıstan bir tanıdığının kızı olduğunu söyleyerek, taksi parası için 500 TL aldı.

Sanık, 12 Temmuz 2023 tarihinde, yine aynı köyde, Ö.Ç.’den, “Beni Tahir usta yolladı” diyerek 250 TL para temin etti.

Sanık, 13 Temmuz’da bu kez Korkuteli’nde, Fidan isimli kafeteryada, 105 TL tutarında aldığı yiyecek ve içeceklerin hesabını, bankamatikten para çekip gelme bahanesiyle işletmeden ayrıldı.

Sanık, 18 Temmuz’da parasını daha sonra vereceğini söyleyerek, Güzelyurt’ta bir eczaneden ilaç aldı ancak bin 325 TL parayı ödemedi.

Sanık, yine 2023 yılı içerisinde bir güzellik merkezinden 3 bin liralık ürün alıp, bin lirasını ödeyip, 2 bin lirasını ödemedi.