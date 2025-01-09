İki uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gece 01.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyon kapsamında, H.S (E-32) ile M.E’nin (K-24) kullanımlarındaki araçta ve ardından kaldıkları evde yapılan aramalarda, 38 gram ağırlığında kokain, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 16 bin 150 TL, 270 ABD doları ve 150 euro nakit para tespit edilerek emare alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Lefkoşa’da uyuşturucu, 1 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da dün 16.00 sıralarında Girne Caddesi’nde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından şüpheli görülen M.M’nin (E-28) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram uyuşturucu ve içerlerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan cam pipo ile plastik pipet tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Kalkanlı’da uyuşturucu, 2 kişi tutuklandı

Kalkanlı’da, dün gece 20.00 sıralarında Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, B.B (K-21) ve E.Y’nin (E-25) birlikte bulundukları evde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 1,5 gram hintkeneviri ve üzerinde hintkeneviri kalıntısı olduğuna inanılan sigara izmariti bulunarak emare alındı.

Akabinde, E.Y.’nin Kalkanlı’da kaldığı evde yapılan aramada, tasarrufunda toplam 10 gram hintkeneviri ve MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 4 hap bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Gazimağusa’da uyuşturucu, 1 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, dün gece 22.30 sıralarında Gazimağusa ve Lefkoşa Polis müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından, Y.E.N’nin (E-32) kaldığı evde yapılan aramada, içerisinde yaklaşık yarım gram hintkeneviri olduğuna inanılan 1 öğütücü bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.