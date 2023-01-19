İki Toplumlu Stelios Teşvik Ödülleri 2023’e başvurular devam ediyor

Bu yıl Stelios Hayırsever Vakfı tarafından Kıbrıs’ta 13. kez düzenlenen, Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri 2023'e başvurular 27 Ocak 2023 tarihinde sona eriyor.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada Ödül Töreni, 21 Mart 2023’de saat Kıbrıs saati saat 17:00’de çevrimiçi (zoom aracılığıyla) gerçekleşecek. Sir. Stelios Haji-Ioannou, İki Toplumlu İşbirliğini Teşvik Ödüllerinde bu yıl her biri iki toplumlu işbirliğini uygulayan, iki yerel işletmeden oluşan, 10 takımdan, 20 girişimcinin her birine 10,000 Euro nakit ödül verilecek. 2023 yılı ödüllerinin toplam tutarı 200.000 Euro olacak.

Bu yılki Stelios İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri 2023’e başvurmak isteyenler takımlar, Stelios Hayırsever Vakfı’nın (https://steliosfoundation.com.cy/) web sitesindeki ilgili linkten başvuru formunu indirip doldurduktan sonra önümüzdeki 10 gün içinde başvuru yapabilirler.

Ödüllerin odak noktası, özellikle Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk girişimcilerin ticari faaliyetleridir. Başvuru sahipleri, doldurulmuş formu marios.missirlis@stelios.com adresine e-posta ile göndermelidir.

Başvuru yapmak isteyen Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum takım ortağının işletmesinin, yıllık cirosu en az on bin Euro olması ve kendisi dışında en az bir çalışanı olması gerekmektedir. Başvuruya, her iki toplumda işbirliği yapıldığını gösteren belgeler eklenmelidir.

Stelios Hayırsever Vakfı tarafından, şimdiye kadar verilen ödüllerin (bu yılki 200.000 Euro'luk ödül dahil) toplam değerinin 4.190.000 Euro'ya ulaştığı bilgisi verildi.