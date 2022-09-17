İki toplumlu çevre duyarlılığı

Kıbrıs’ın çevre gönüllüleri ortak temizlik yaptı. Kuzeyde Büyük Han ve güneyde Faneromeni Meydanı’ndan başlayan temizlik kampanyasına çok sayıda gönüllü destek verdi.



Kıbrıs ABD Büyükelçiliği mensupları yanı sıra Lets Do It Cyprus, Cyprus Green Eylem Grubu ve Yeşil Barış Hareketi başkenti birlikte temizledi.



Dayanışma Evi’nde bir araya gelen gönüllüler, “Dünya Temizlik Günü” etkinliğinde hem sürdürülebilir çevre hem de barış mesajı verdi.