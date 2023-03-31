İki Toplumlu Barış İnisiyatifi toplantı düzenledi

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, 28 Mart Salı günü Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) binasında toplantı yaptı.

KTOEÖS’ten yapılan açıklamaya göre, toplantıya, KTOEÖS, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), PEO, EDON, Yeni Kıbrıs Derneği ve aktivistler katıldı.

Toplantıda, Kıbrıs sorunuyla ilgili çeşitli gelişmelerin ardından pozisyon alınması, çözümü sürecinde rol oynayan kişilerle toplantılar yapılması, etkinlikler/eylemler organize edilmesi gibi öneriler üzerinde durulduğu bildirildi.

Kıbrıslı Türk eğitim sendikalarının da toplantıda referandum sonrası Avrupa Komisyonu çalışmaları, Erasmus, üniversitelerin Bologna Sürecine dâhil olmaları, Avrupa Birliği dili olarak Türkçe, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ tarafından çıkarılan çeşitli zorluklar ve ‘Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlıkları’ konularında önerilerde bulunduğu kaydedildi.

Toplantıda, ayrıca üç Kıbrıslı Türk eğitim sendikasının KTOEÖS-KTÖS-DAÜ SEN'in Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek’e verdiği “Kıbrıslı Türkler ve AB arasındaki yakınlaşmaya ilişkin görüş ve önerilerin” Barış İnisiyatifi'nin de gündemine alınması noktasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.