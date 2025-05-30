Birleşik Kıbrıs Partisi’nin (BKP) de yer aldığı İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, İngiliz Karma Parlamento heyeti ile görüştü.

BKP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs sorununun çözümsüz kalmasında diğer garantör ülkeler gibi İngiltere’nin de sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yürüttüğü görüşme sürecine İngiltere’nin aktif destek vermesi çağrısında bulunan İzcan, müzakerelerin 2017 yılında Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi, geçmişte varılan mutabakatlara bağlı kalınması ve Guterres’in sunduğu 6 maddelik öneri paketinin sonuçlandırılmasını talep etti.

İki devletli çözüm önerilerinin "uygulanabilir olmadığını" kaydeden İzcan, Kıbrıslı Türklerin "varlık ve kimliklerinin tehlike altında" olduğunu ifade ederek, İngiltere hükümetinin çözüm sürecinde daha etkin bir rol üstlenmesini istedi.