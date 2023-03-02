İki öğrenci hastaneye kaldırıldı

Yunanistan’ın Tempi bölgesinde yaşanan tren kazasında kaybolan kişiler arasında 2 de Kıbrıslı bulunuyor.

Söz konusu 2 kişinin, Selanik'te öğrenci olan 24 yaşındaki Baflı Anastasia Adamidu ve yine Selanik'te öğrenci olan Avgoru köyünden 23 yaşındaki Kyprianos Papaioannu olduğu bildirildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Atina Büyükelçisi Kyriakos Kenevezos’nun, yaptığı açıklamada iki öğrencinin yakınlarıyla birlikte Larissa Hastanesi'ne kaldırıldığını belirttiği basına yansıdı.

Olayın yönetimi için Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk andan itibaren Yunan Yetkilileri ile temas halinde olduğunu duyurdu.