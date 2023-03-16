İki kazada yayalara çaptılar

Lefkoşa’da, saat 13:00 sıralarında, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, 38 yaşındaki Uğur Zeytin yönetimindeki CH 878 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada cadde üzerindeki yaya geçinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya 16 yaşındaki Ayça Bahşiş’e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Ayça Bahşiş, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

23 yaşındaki yaya yaralandı

Lefkoşa’da, saat 13:00 sıralarında, Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde, 45 yaşındaki Hatice Kartal yönetimindeki KU 645 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada cadde üzerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya 23 yaşındaki Arda Güleç’e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Arda Güleç, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Soruşturma devam ediyor.