İki gün tutuklu kalacaklar

Lefkoşa’da meydana gelen “uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan İ.U ve S.G mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Enes Zabit mahkemeye olguları aktardı. Polis, Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından alınan bilgi üzerine Lefkoşa’da ikamet eden İ.U ve S.G’nin tasarrufunda şeffaf poşet içerisinde sarılı vaziyette yaklaşık 2 gram ağırlığında kanunsuz kokain türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ve bir adet altında yanık izi bulunan beyaz porselen tabak bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlıların suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Polis, zanlı İ.U’nun ifadesinde kokain olduğuna inanılan maddeyi araçları park ettikleri alanda yerde bulduğunu beyan ettiğini kaydetti. Polis, zanlının uyuşturucuyu yerde bulup bulmadığına dair araştırma yapacaklarını, bu nedenle kamera görüntülerini inceleyeceklerini açıkladı. Polis, maddenin analize gönderileceğini, ayrıca kokainin sarılı olduğu paket üzerinde parmak izi incelemesi yapılacağını kaydetti. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.