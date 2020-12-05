İki cinayet zanlısı, güneye iade edildi

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, bir süredir kuzeyde tutuklu bulunan ve güneyde cinayet işledikleri iddiasıyla iadeleri talep edilen iki Suriyeli zanlının, bugün iki toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komite aracılığyla BM gözetiminde iadesi gerçekleştirildi.

Suriye uyruklu 1998 doğumlu Walid Al Moustafa ve 1995 doğumlu Tarek Haj Halaf Nisan 2020’de kanunsuz yollardan önce kuzeye, daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti'ne giriş yaptıkları bir esnada tutuklanıp kuzeydeki makamlara iade edilmişti.

Burada yargılanarak hüküm giyen ve hapse mahkum edilen şahısların, mahkumiyet sürelerinin dolduğu belirtilirken, güneydeki makamların cinayet suçundan aranmakta olan zanlıların iadesini çalışmalarını Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlere bağlı olarak yürüten iki toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi aracılığıyla talep ettiği de belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Yapılan değerlendirmeler sonucunda, özellikle Cumhurbaşkanı Tatar’ın suçluların yargı önüne çıkarılması ve Rum tarafıyla işbirliği amacıyla kurulan suçluların karşılıklı iadesi düzenlemesinin aksatılmadan devam etmesi gerektiği yaklaşımına dayalı olarak zanlıların KKTC’ye kanunsuz olarak geçtikleri tarafa iade işlemi BM gözetiminde bugün (5 Aralık 2020) saat 12.30’da gerçekleştirilmiştir. KKTC yetkilileri, benzer durumlarda aynı yapıcı anlayış ve uygulamanın, KKTC’de suç işleyip de GKRY’ye kaçan suçlu ve zanlılar konusunda da Rum tarafından beklendiğini belirttiler”.

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