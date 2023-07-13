İki ayrı trafik kazasına sebep olan başıboş eşeğin sahibine yasal işlem…

Lefkoşa-Mağusa Anayolu üzerinde, bu sabah saat 04.00 sıralarında Emrah Özdemir (E-31) 200 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LF 725 plakalı salon araçla Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Çatırez Restoran önlerine geldiğinde, o esnada yol içerisinde sağ şeritte başıboş bulunan eşeğe çarptı.

Kaza sonucu söz konusu eşek telef olurken, araç sürücüsü Emrah Özdemir tutuklandı.

Önceki kazaya bağlı olarak saat 04.10 sıralarında, Kamber Ozan Arslan (E-23) yönetimindeki TJU 889 plakalı araçla Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, daha önce meydana gelen trafik kazasında telef olup yol içerisinde yatmakta olan söz konusu eşeğe çarptı.

Yürütülen ile soruşturmada, Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde başıboş şekilde dolaşıp trafik kazalarına sebep olan eşeğin sahibi R.Z (E-54) aleyhinde tasarrufundaki hayvanın yaratabileceği tehlikeye karşı gerekli önleyici tedbirleri almamak suçundan yasal işlem başlatıldığı açıklandı.