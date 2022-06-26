İki ayrı devlet: Yine yan yana!

19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı, açılışa TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Oktay, Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nden sporcuların geçişini selamlarken, akıllara birkaç gün önce adanın kuzeyinde yaptığı “iki ayrı devlet” açıklaması geldi.

Kıbrıslı Türk gençlerin yine uzaktan izlediği organizasyon Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyet “iki ayı devlet” olarak yer aldılar.

Olimpik Stadyum'da yapılan açılışa TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Katar Emiri Temim Bin Hamad Al Sani katıldı.

Açılış töreninde Cezayir'in kültürü anlatılırken, Akdeniz'in coğrafi özellikleri sergilendi ve ülkedeki tarihi yerler gösterildi.

Açılışta ayrıca dans gösterileri de yer aldı.