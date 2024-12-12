İkamet izinsiz yedi kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen yedi kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, tutuklanan söz konusu şahıslar aleyhinde soruşturma devam ediyor.