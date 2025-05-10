II. Türk Inteqrasiya Olimpiadası, DAÜ paydaşlığında gerçekleşti

Türk dünyasının ortak değerlerini ve kültürel bağlarını güçlendirme hedefi ile Türk devletleri ve milli kurumlarının okul öğrencileri arasında düzenlenen II. Türk İnteqrasiya Olimpiadası (TİO), Türk halklarının "Dilde, fikirde, işte birlik" şiarını gençler arasında yaymak ve bu gençlerin eğitim yoluyla birbirleriyle birleşmelerini sağlamak amacıyla, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin (DAÜ) paydaşlığında büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Fatih Kerem Erbay “Akıllı Bala” ödülünü kazandı

TİO, Türk dünyasının tarihini, kültürünü ve ortak bilimsel birikimlerini kapsayan sorularla zenginleştirilen bir yarışma formatına sahip olup, her bir soru en az bir Türk dünyası ülkesinin coğrafyasına, edebiyatına, tarihine, kültürüne veya ortak bilimsel mirasına atıfta bulunuyor.

Türk devletlerinden birçok katılımcının yer aldığı II. Türk İnteqrasiya Olimpiadası’nın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine büyük katkı sunan DAÜ, finallerde ödül kazanan öğrencilere üniversite bünyesinde çeşitli burs imkanları sundu. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen finallere DAÜ’yü temsilen Öğretim Üyesi Doç. Dr. Günesh Bashirova ve Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğrencisi Elif Sude Bilgen katıldı.

Öte yandan Kıbrıs’ın kuzeyinden katılan lise öğrencisi Fatih Kerem Erbay da finallerde üstün başarı göstererek “Akıllı Bala” ödülünü kazandı. Ödül, Azerbaycan’ın önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Orta Asya ve Güney Kafkasya İfade Özgürlüğü Ağı (CASCFEN) tarafından kendisine takdim edildi.

“Güçlü bağların kurulması katkı sağlamak adına çok kıymetli bir adımdır”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, II Türk İnteqrasiya Olimpiadası’na verdikleri desteğin, Türk halklarının birliğini pekiştiren bu önemli platformda gençlerin kültürel etkileşimlerini güçlendirmelerine olanak tanıyan bir fırsat sunduğunu vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, “Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak, Türk dünyasının ortak değerleri etrafında birleşen öğrencilere sunduğumuz burs imkanları ve organizasyona olan katkılarımız, gençlerimizin birbirlerinin kültürlerini öğrenmelerine önemli bir katkı sağladı. Bu tür etkinlikler, sadece eğitimdeki iş birliğimizi güçlendirmekle kalmayıp, üniversitemizin de eğitimdeki liderlik rolünü pekiştirmektedir. Bizim için bu, gençlerin ortak bir kültürel bilince sahip olmalarını teşvik etmenin yanı sıra, Türk dünyası arasında daha güçlü bağların kurulmasına katkı sağlamak adına çok kıymetli bir adımdır” dedi.