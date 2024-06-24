İhsan Gürel, “Mısmıl” isimli çalışması ile Hakan Çakmak Kültür Sanat Ödülü’nü aldı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) geleneksel “Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri”ni kazananlar açıklandı.

Efdal Keser başkanlığında Rasıh Reşat, Fehmi Gürdallı, Erten Kasımoğlu ve Metin Ersoy’dan oluşan Ödül Komitesi’nin yaptığı değerlendirmeler sonucu, Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Şef’i İhsan Gürel, kitaplaştırdığı, ve Topluluğun 25 yıllık etkinliklerini konu alan “Mısmıl” isimli almanakla ödüle layık görüldü.

İhsan Gürel “Mısmıl”ın uzun bir hazırlık sürecinden geçtiğini ve tüm topluluk elemanlarının bu kitapta emeği olduğunu belirtirken bu ödülü “Girne Belediyesi Türk Sanat Müziiği Topluluğu” adına alacağını söyledi.

Kitapta topluluğun 25 yıl boyunca verdiği tüm konserlerin konser kitapçıkları, afişleri, gazete haberler küpürleri ve o konserle ilgili çekilmiş resimler bulunuyor. Ayrıca 25 yılda topluluğa emek veren tüm koristler, saz sanatçıları ve solistler’in isimlerine de yer yerilmiş. “Neler Söyledik Neler” isimli bölümde ise bu güne kadar topluluğun yorumladığı 600’ün üzerindeki şarkı, isim, makamları ve bestecileri ile listelenmiş. Kitap, Girne Belediyesi yayınları olarak 2023 yılında basılmış.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) geleneksel “Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri” 11 Temmuz Basın Günü’nde düzenlenecek resepsiyonda verilecek.