“İhraç edilecekler”

“KKTC’de izinsiz ikamet etme” suçundan tutuklanan E.A.S.O., S.M.L. ve M.S.R. mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Serhan Yıldıran mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25.03.2026 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç Dairesi tarafından yapılan kontrollerde E.A.S.O.’nun yapılan Muhaceret kontrolünde 29.11.2024 tarihinden beri toplamda 481 gün, M.S.R.’nin 10.10.2025 tarihinden itibaren toplamda 166 gün, S.M.L.’nin 30.11.2022 tarihinden itibaren toplamda 1212 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zanlıların ihracı için yazışmalar yapılacağını belirten polis, bir gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.