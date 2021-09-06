İhale sonuçlandı, 94 ay vade ile yeni borç: 93 milyon TL borç!

Maliye Bakanlığı’nın, Merkez Bankası aracılığıyla çıktığı iki ayrı ihale senedi sonuçlandı, 93 milyon TL borçlanıldı.

Bugün sona eren, ilki 100 milyon TL olan devlet iç borçlanma ihale senedine 143 milyon TL teklif verildi.

İhale sonucunda Maliye Bakanlığı, 94 ay vade ile 93 milyon TL daha borçlandı.

Söz konusu borcun 10 Aralık 2021’de ödeneceği resmi duyuruda yer aldı.

50 milyon TL’lik ikinci ihale senedine ise 15 milyon TL teklif verildiği ancak bu ihaleyle ilgili borçlanmaya gidilmediği de görüldü.

Söz konusu bilgiler, KKTC Merkez Bankası resmi internet sitesinde paylaşıldı.

250 milyon TL borçlanma yetkisi verilmişti

Hatırlanacağı üzere; Bakanlar Kurulu geçtiğimiz günkü toplantısında devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak üzere, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde aylık olarak ihtiyaç duyulan tutarlarda 250 milyon TL’ye kadar borçlanılabilmesine karar vermişti.

Resmi Gazete’nin 1 Eylül tarihli sayısında yayımlanan kararla, borçlanmada Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştı.