İHALE SANCISI

Ayşe GÜLER

Kıb-Tek’in ‘akaryakıt temin ve taşıma ihalesinin ilk aşaması tamamlandı.

TPIC, Koral Enerji ve Sideral şirketlerinin katıldığı ihalede, TPIC ihalede zorunlu belge formlarda imza ve mühür eksikliği olması nedeniyle elendi.

Uzun süredir ertelenen ihalede ilk adımın sona ermesiyle kurumun 500 bin Dolar bloke artırımına gidilmesinin de önü açıldı.

İhalede rayiç bedeli (KIB-TEK’in ihaleye çıkarken, yakıtı almak için belirlediği fiyat) 30 dolar olarak belirlense de Sideral firması 33.23 dolar, Koral Enerji 36.89 dolar teklif verdi.

İhaleden elenen TPIC ise 38 dolar teklif vermişti.

Bu nedenle MİK’in ihalede yüzde 25 altında veya üzerinde verilen ihaleleri sorgulama yanı iptal etme iptal etme yetkisi olmasına rağmen komisyon bu yolu izlemedi, Kıb-Tek’e bloke artırımı ile ilgili yazı yazdı ve teklifler değerlendirmeye alınacak.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ihaleye teklif veren firmaların evraklar üzerinde inceleme yapılacağını, herhangi bir sorun olmaması halinde bloke artımı için KIB-TEK’e yazı yazılacağını ve görüş isteneceğini kaydetti.

Rayiç bedelinin 30 dolar olarak belirlendiği ihalede en düşük 33.23 dolar teklif verildiğini söyleyen Arıklı, bu durumun da ton başına 3.23 dolar ek bloke artımına neden olacağını, toplam miktarın üzere 500 bin dolara ulaşacağını kaydetti.

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halis Üresin ise Kıb-Tek’te doğrudan alımın önüne geçmek istediklerini vurguladı, teknik heyetlerle birlikte bilirkişi raporlarını yazarak, Çarşamba gününe kadar

nihai sonuca götürmeye çalıştıklarını kaydetti.

TPIC ile kısa süreli gerginlik

İhale sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa süreli gerginlik yaşandı, TPIC yetkilileri neden elendiğini görmek istedi.

İhale Komisyonu üyelerinin gözetiminde söz konusu firma yetkililerine ihaleye katılımda sundukları ancak imza ve mühür olmayan evraklar gösterildi.

Bu sırada ilgili firma yetkilisi basın mensuplarına söz konusu belgeyi gösterdi, MİK Başkanı Halis Üresin olaya müdahale etti.

Şirket yetkilisi, basın mensuplarının da bulunduğu ortamda söz alarak, ihaleden elenmesine neden olan evrakı imzalayabileceği yönünde bilgi verdi, bu talep MİK Başkanı tarafından kabul görmedi.

Kısa süreli gerginliğin ardından MİK Başkanı Üresin, ihalenin ilk aşamanın tamamlandığını yineledi, ihale kapandı.

MİK Başkanı Halis Üresin:

Çarşamba gününe kadar süreci bitirmek istiyorum

MİK Başkanı Halis Üresin, doğrudan alımın geçmek adına bilirkişi çalışmalarının tamamlandığını, bugün KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun toplanarak, bloke artırımına yönelik kararı vereceğini söyledi.

Üresin, sürecin tamamlanması halinde ihalenin Çarşamba günü tamamlanacağını kaydetti.

İhaledeki ton başına KIB-TEK tarafından belirlenen rayiç bedelinin 30 dolar olduğunu söyleyen Üresin, şu anda verilen tekliflerin bu bedelin üzerinde olduğunu, bloke artırımına gidilmesi gerektiğini belirtti.

Üresin, tekliflerin ihalenin rayiç bedelinin üzerinde olması nedeniyle MİK’in iptal etme yetkisi olduğunu ancak komisyonla yaptığı istişare sonucunda iptal edilmemesini önerdiğini de sözlerine ekledi.

Üresin, geçmişteki ihaledeki rayiç bedelin ise 28 dolar olduğu bilgisini verdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı:

Ek külfet, 500 bin dolar olacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ihaleye teklif veren firmaların evraklar üzerinde inceleme yapılacağını, herhangi bir sorun olmaması halinde bloke artımı için KIB-TEK’e yazı yazılacağını ve görüş isteneceğini kaydetti.

Rayiş bedelinin 30 dolar olarak belirlendiği ihalede en düşük 33.23 dolar teklif verildiğini söyleyen Arıklı, bu durumun da ton başına 3.23 dolar ek bloke artımına neden olacağını, toplam miktarın üzere 500 bin dolara ulaşacağını kaydetti.

“MİK, evrakları tamam bulursa, bloke artımı ile ilgili KIB-TEK’e görüşünü soracak” diyen Arıklı, “Burada iki önemli şey var. Birincisi evrakların tamam olup olmadığı konusu... İkincisi de MİK ve Kıb-Tek teknik heyeti karar üretirse, bloke artırımına gidilecek” dedi.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere; Teknecik Elektrik Santrallerinin bir yıllık fuel-oil ihtiyacının karşılanması için Merkezi İhale Komisyonu aracılığıyla, 28 Ağustos’ta 150 bin metrik tonluk ihaleye çıkılmıştı.

İhale için tekliflerin en geç 20 Eylül 2021 Pazartesi’ne kadar yapılabileceği belirtilmişti.

Daha önceki ihale süreçleri iptal edilmiş, Elektrik Kurumu’nda sıkıntı yaşanmıştı.

Orkun: Yakıt numune sonuçları limit altında

Akaryakıt ihalesi: 2 firma değerlendirmede, TPIC elendi /Üresin: Nihai sonuç birkaç güne