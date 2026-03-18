İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Tarımsal Araştırma Dairesi Yasa Tasarısını görüştü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan ve ivediliği olan “Tarımsal Araştırma Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı "nı ele aldı.

Meclisten yapılan açıklamada, komitenin söz konusu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edeceği kaydedildi.

Toplantıya davetli olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Devlet Üreme Çiftlikleri ve KAMU-SEN’den yetkili ve temsilciler katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Toplantıya Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite Üyeleri UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Devrim Barçın veUBP Milletvekili Fırtına Karanfıl katıldı.

Toplantıda ayrıca CTP Milletvekilleri Fide Kürşat ve Armağan Candan ile Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da yer aldı.