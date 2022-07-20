İçöz’ün ölüm sebebi kalp krizi
Çatalköy’de bir otelin restoranında 16 Temmuz’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yaşamını yitiren 35 yaşındaki Hüseyin İçöz’e yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.
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Çatalköy’de bir otelin restoranında 16 Temmuz’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yaşamını yitiren 35 yaşındaki Hüseyin İçöz’e yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.
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Etiketler : Hüseyin İçöz