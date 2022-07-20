Lefkoşa33 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. İçöz’ün ölüm sebebi kalp krizi
İçöz’ün ölüm sebebi kalp krizi

İçöz’ün ölüm sebebi kalp krizi

Çatalköy’de bir otelin restoranında 16 Temmuz’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yaşamını yitiren 35 yaşındaki Hüseyin İçöz’e yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

A+A-

Çatalköy’de bir otelin restoranında 16 Temmuz’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yaşamını yitiren 35 yaşındaki Hüseyin İçöz’e yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Bu haber toplam 69 defa okunmuştur
Etiketler :