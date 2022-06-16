İçme suyuna 5 TL, yumurtaya 40 kuruş zam

Artan akaryakıt fiyatlarına işaret eden içme suyu üreticisi firmalar, 19 litrelik damacana su fiyatlarına 5 TL’lik zam kararı alırken, artan hayat pahalılığının üretimi etkilediğini ifade eden tavuk çiftlikleri ise yumurtanın tanesine 40 kuruşluk zam yapma kararı aldı.

YENİDÜZEN’in ulaştığı 3 farklı firma, 19 litrelik damacana su fiyatlarına 5 TL’lik zammın 20 Haziran Pazartesi günü yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Pazartesi günü bazı markaların damacana fiyatları 20 TL, bazıları ise 22 TL’ye yükselmiş olacak.

Elde edilen bilgilere göre 0,5 litre, 1 litre ve bardak su fiyatları da artacak.

Artan akaryakıt fiyatlarından dert yanan firmalar, zammın kaçınılmaz bir hal aldığını dile getiriyor…

Yumurtaya da zam

Öte yandan artan hayat pahalılığının üretimi etkilediğini ifade eden tavuk çiftlikleri ise yumurtanın tanesine 40 kuruşluk zam yapma kararı aldı, tanesi 2 TL’den satılan yumurta fiyatının 2.40 TL’ye yükseltilmesi kararlaştırıldı.

Mayıs ayında 2 kez zamlanan yumurtanın tanesi 9 Mayıs’ta 1,80 TL’den satılırken, 26 Mayıs’ta 2 TL’ye yükseldi. 18 Haziran’da ise yumurtanın tanesi 2.40 TL’ye çıkacak.



