HÜKÜMETTEN ‘KESİNTİ’ ŞAŞIRTMACASI!

Ertuğrul SENOVA

Hükümet, maaşlarda kesinti öngören yasa önerisinde, 15 bin TL olan kesinti limitini 13 bin 564 TL’ye düşürdü. Yasa önerisinin onaylandığı Meclisteki Ad-Hoc Komite’nin başkanı Özdemir Berova, asgari ücretlinin de itiraz hakkı elde edebilmesi için bu adımı attıklarını söyledi.

Hükümetin “okul ve hastanelerin bakım – onarım işleri için kullanılacağı” iddiasıyla maaşlardan kesinti yapılmasını öngören yasa önerisi Çarşamba gün, Meclis Komitesi’nden UBP, YDP ve DP’li vekillerin oylarıyla geçerek Genel Kurul’a sevk edildi.

Söz konusu yasa önerisinin Genel Kurul’dan da onay alması halinde, brüt maaşı 13 bin 564 TL ve üzeri olan çalışanlardan her ay yüzde 1 ila yüzde 5 arasında maaş kesintisi yapılacak.

Maaşından kesinti yapılmamasını talep edenlerin, eğer özel sektörde çalışıyorsa Çalışma Dairesi’ne; eğer kamuda çalışıyorsa, daire müdürüne yazılı dilekçe vermesi gerekiyor.

Söz konusu dilekçenin, yasa yürürlüğe girdikten sonraki 15 günlük süreçte verilmesi yönünde bir zorunluluk bulunuyor. 15 günlük itiraz süresinin dolmasının ardından verilecek dilekçelerin kabul edilmeyeceği ifade ediliyor.

Konuyla ilgili konuşan deneyimli maliye- ekonomi bürokratlarından Erkan Okandan, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren itiraz için verilen sürenin sadece 15 gün olmasının yanlış olduğunu söyledi, sürenin uzatılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, kesinti limitinin 13 bin 564 TL’ye düşürülmesiyle ilgili açıklama yapan CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Hayatımda bu kadar vicdansız ve öngörüsüz bir yapı görmedim” dedi, “İzaz ikramdan 1 TL tasarruf yapmadan, zar-zor geçinen insanlardan daha fazla kesinti yapmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Sendikalar ise bir eylemlilik şekli olarak halkı, itiraz dilekçesi imzalamaya davet etti.

YENİDÜZEN’e konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise, Pazartesi günü yasa önerisinin görüşüleceği Meclis önünde eylem düzenleyeceklerini söyledi.

Komite Başkanı Özdemir Berova:

“Muhalefetin tepkisi üzerine, itirazdan asgari ücretli faydalansın diye sınır rakamı düşürdük”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan, Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite Başkanı, UBP’li vekil Özdemir Berova, muhalefetin tepkisi üzerine kesinti sınırını 15 bin TL’den; asgari ücret olan 13 bin 564 TL’ye çektiklerini söyledi.

Muhalefetin, “2 ay sonra asgari ücret, hayat pahalılığı nedeniyle 15 bin TL’yi geçecek, ancak asgari ücretlinin maaşından kesinti yapılmaması yönünde dilekçe verme hakkı bitmiş olacak” uyarısında bulunduğunu söyleyen Berova, “15 günlük itiraz süresinde faydalanabilmeleri için sınır rakamı düşürdük” dedi.

Dilekçe nereye verilmeli?

Berova, maaşlarından kesinti yapılmasını istemeyenlerin; eğer özel sektörde çalışıyorsa Çalışma Bakanlığı’na; eğer kamuda çalışıyorsa da dairenin sorumlusuna dilekçe vermesi gerektiğini anlattı:

“Özelde çalışanlar Çalışma Bakanlığı’na verebilir. Devlette çalışıyorsa, örneğin hastanede, hastane başhekimliğine dilekçenin verilmesi gerekiyor.”

“Sadece okul ve hastanelerin bakım – onarımı için kullanılacak”

Kesintiden oluşacak kaynağın sadece 2 alanda kullanılacağını, bunlardan birinin okul bakım – onarımı, diğerinin ise hastane bakım – onarımı olacağını söyleyen Berova, “Bu kaynak diğer alanlarda kullanılmayacak, bu iki alanla sınırlı olacak” dedi.

Berova ayrıca, kaynağın kullanımına ilişkin; 4’ü devlet, 4’ü de sivil toplum örgütlerinden olmak üzere toplamda 8 kişiden oluşacak bir komisyonun karar vereceğini de ifade etti.

CTP Milletvekili Devrim Barçın:

“İzaz ikramdan 1 TL tasarruf yapmadan, zar-zor geçinen insanlardan daha fazla kesinti yapmaya çalışıyorlar”

Öte yandan, kesinti limitinin 13 bin 564 TL’ye düşürülmesiyle ilgili açıklama yapan CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Brüt 15.000 TL ve üzerinde maaş alanlardan kesinti yapmayı öngören UBP, DP ve YDP, dün komitede anlaşıp bu rakamı 13.564 TL'ye çekmiş” dedi, “Hayatımda bu kadar vicdansız ve öngörüsüz bir yapı görmedim” ifadelerini kullandı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Barçın, “Halkın vergileri ile milyonlarca TL'yi izaz ikram, akaryakıt, yurt dışı yolluk kalemlerine kullananlar bu kalemlerde 1 TL tasarruf yapmazken, bir de üstüne dönüp kesinti yapılacak brüt maaş limitini aşağıya çekip zar zor geçinen insanlarımızdan daha da fazla kesinti yapma kararı alıyor” dedi.

Deneyimli bürokrat Okandan:

“İtiraz süresi uzatılmalı”

Deneyimli Maliye- Ekonomi Bürokratları’ndan Erkan Okandan, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren itiraz için verilen sürenin sadece 15 gün olmasının yanlış olduğunu söyledi.

“Bu yasaya gerek komitede gerek mecliste onay veren/verecek olanlardan bu toplumun bir beklentisi zaten yoktur” diyen Okandan, en azından yasanın görüşeceği Genel Kurul’da, itiraz süresinin 15 günle sınırlandırılmaması yönünde bir talepte bulunulması gerektiğini vurguladı.

Okandan, aksi takdirde, şu anda kesinti kapsamına girmeyenlerin artan hayat pahalılığına paralel olarak kesinti kapsamına girebileceğini, bu nedenle ya itiraz süresinin uzatılması ya da önceden verilen dilekçelerin ileride değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sendikalar tepkili:

“Bir eylem olarak herkes, itiraz dilekçesi imzalasın”

Söz konusu yasa önerisi, Çarşamba gün 14 sendika tarafından Meclis önünde protesto edildi.

Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yapan sendikalar, maaşlardan gönüllük esasıyla kesinti yapılabileceğini ifade ederek “Dayatmaya karşı mücadeleye hazırız” mesajı verdi.

İlk sözü alan Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, ilgili yasa önerisinin görüşüleceği komiteye davet edildiklerini, toplantılara katılarak görüşlerini ifade ettiklerini söyleyerek, “Her 3 günde bir aynı şeyleri anlatacak halimiz yok, o yüzden toplantıya katılmadık. Kesinti gönüllülük esasına göre yapılır. Kimse kimseye zorla bir şey yaptıramaz. Bunu kaç defa daha anlatacağız?” dedi.

Eğer depreme yönelik bir fon oluşturulacaksa fonu paydaşlardan oluşan komisyonun idare etmesi gerektiğini, toplumun siyasilere güvenmediğini söyleyen Bıçaklı, çadırlarda eğitim konusuna da değinerek, hükümeti eleştirdi.

Bıçaklı, “Mercedeslerinizi satın, bina alın… Çocuklar orada eğitim görsün. Bir taraftan saray yapacaksınız, diğer taraftan çocuklara çadırda eğitim vereceksiniz, sonra da bizden yardım isteyeceksiniz. Biz yardım yapacaksak biliriz…” ifadelerini kullandı.

Bıçaklı, depremzedelere maddi ve manevi yardım sağladıklarını, sağlamaya da devam ettiklerini söyledi.

Sendikalar adına ortak açıklamayı okuyan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, bazı rakamlar da paylaştı.

Maaşlardan gönüllü kesinti yapılmasına imkan veren anlayışa “evet” dediklerini ancak hükümetin yapmak istediğinin “gasp” olduğunu söyleyen Maviş, hükümete “İnsanlardan para toplayıp zevküsefa dönemine devam etmenize müsaade etmeyeceğiz. Mücadelemiz sürecek” ifadeleriyle seslendi.

Önerinin yasallaşması halinde 15 gün içinde doldurulacak ve ilgili daireye verilecek dilekçeyle maaşlardan kesinti yapılmasının engellenebileceğini ifade eden Maviş, günü geldiğinde bir eylem olarak herkesi bu dilekçeyi doldurmaya davet etti.

Maviş, “Berlin’de limuzinlerde gezsinler, yiyip içsinler, liyakatsiz işe alımları sürdürsünler diye maaşlarınızdan bir kuruş vermeyin, buna razı olmayın” diye konuştu.

Asgari ücretlinden de kesinti yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Burak Maviş, alım gücünü fazlasıyla yitiren asgari ücretliden kesinti talep etmenin ne ekonomik akla ne de vicdana sığdığını söyledi.

Meclis önünde eylem hazırlığı

Öte yandan YENİDÜZEN’e konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, sendikaların Pazartesi günü söz konusu yasa önerisiyle ilgili Meclis önünde eyleme hazırlandığını da kaydetti.