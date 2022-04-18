Hükümet’te ‘imza’  krizi: Sucuoğlu: Atun’a ulaşamadılar, ben imzaladım / Atun: Anlaşmayı imzalamayı uygun bulmadım

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda yaşanan eylemin ardından El-Sen ile imzaladığı anlaşma, hükümeti bir kez daha ters düşürdü.

Başbakan Sucuoğlu, Bakan Atun’a ulaşılamadığına yönelik kendisine bilgi verildiğini, bu nedenle de anlaşmaya kendisinin imza koyduğunu söylese de Atun bu iddiaları yalanladı, “El-Sen ile anlaşmayı imzalamayı uygun bulmadım” dedi.

Atun, "Başbakan'ın bu anlaşmayı imzalamasının bir mahsuru yoktur, Başbakan genel kapsayıcılık anlamında bunu yapabilir" şeklinde konuştu.

Sucuoğlu: “Ben imza atmam diyen varsa saygı duyarım”

Başbakan Sucuoğlu, EL-SEN ile imzalanan anlaşmaya yönelik eleştirilere de yanıt veren Sucuoğlu, sürece ilişkin bilgi verdi, “Ya beni ilgilendirmez, banane diyecektik. Ya da bu riske girip, eleştirilere katlanacaktık. Ben imza atmam diyen varsa da saygı duyarım. Yapmayabilirdik. 1-2 gün sürebilecek karanlığı göğüsleyebilir miydik? Yanlış mı doğru mu? Vicdanen doğru olduğuna inanırım. Kendi kararım, eleştirilere saygı duyarım” dedi.

“Bile bile yanlış olduğunu bildiğiniz metni imzaladınız”

Sucuoğlu’nun açıklamalarına karşın Erhürman yerinden söz aldı, “Sonuç itibariyle metnin o maddesinin yanlış olduğunu baştan mı fark ettiniz? Bile bile yanlış olduğunu bilip, imzaladığınız bir metin mi var ortada? ” diye sordu.

Sucuoğlu’na ‘3’üncü yol olarak sendikaya ilgili maddeyi kaldırın da imzalayayım’ demediniz mi? diye sordu.

Baybars’dan Sucuoğlu’na “Kıb-Tek’in bağlı olduğu bakan ne yapıyordu?”

HP Milletvekili Ayşegül Baybars da yerinden söz aldı, “Bu sırada Kıb-Tek’in bağlı olduğu bakanlık ne yapıyordu?” diye sordu.Sucuoğlu ise “Bana gelenler yetkilileri aradıklarını, telefonla ulaşamadıklarını söylediler” yanıtını verdi. Kaynak: Sucuoğlu: “Protokol gizli değil, paylaşacağız”

Atun: Anlaşmayı imzalamayı uygun bulmadım

Maliye Bakanı Sunat Atun, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda yaşanan eylemin ardından El-Sen ile anlaşmayı imzalamayı uygun bulmadığını söyledi, "Başbakan'ın bu anlaşmayı imzalamasının bir mahsuru yoktur, Başbakan genel kapsayıcılık anlamında bunu yapabilir" dedi.

"Başbakan, Maliye Bakanı'na ulaşılmadı dedi ancak bana ulaşıldı" diyen Atun, anlaşmayı imzalamayı uygun bulmadığını ifade etti.

Maliye Bakanı Atun: El-Sen ile anlaşmayı imzalamayı uygun bulmadım

Sucuoğlu: “Protokol gizli değil, paylaşacağız”