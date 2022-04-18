Maliye Bakanı Atun: El-Sen ile anlaşmayı imzalamayı uygun bulmadım

Maliye Bakanı Sunat Atun, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda yaşanan eylemin ardından El-Sen ile anlaşmayı imzalamayı uygun bulmadığını söyledi, "Başbakan'ın bu anlaşmayı imzalamasının bir mahsuru yoktur, Başbakan genel kapsayıcılık anlamında bunu yapabilir" dedi.



"Başbakan, Maliye Bakanı'na ulaşılmadı dedi ancak bana ulaşıldı" diyen Atun, anlaşmayı imzalamayı uygun bulmadığını ifade etti.

Atun, eski İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'ın sözleri üzerine, "Bu yapılanın gayrı yasal olduğunun farkında değil misiniz" şeklinde konuştu.

Atun, alkollü içkilerdeki fon artışıyla ilgili de içeriğe bakılmasını istedi, "30 TL'lik fon artışı karşısında 120 TL artış gelmişse, demek ki başka bir fiyat politikası var" dedi.

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