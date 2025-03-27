“Hükümetin önemli bir icraatı daha geride kaldı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Özkıraç’ın istifasını değerlendirdi. Erhürman, hükümetin başarısızlığını eleştirdi.

Erhürman yaptığı açıklamada, “Uzun ve özenli çalışmalar, istişareler ve değerlendirmeler" sonucunda gerçekleştirdiği ve iki gündür halkın gündemi haline gelen çok önemli bir "icraatı" daha geride kaldı” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Sn. Kubilay Özkıraç KIB-TEK Yönetim Kurulu başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Bu göreve iki gün önce atanmıştı. Sn. Özkıraç'ın şahsından bağımsız söylüyorum...

"Hükumetimiz"in bu ülkenin en önemli ve sürekli sorunlarla anılan kurumlarından biri ile ilgili yaptığı "uzun ve özenli çalışmalar, istişareler ve değerlendirmeler" sonucunda gerçekleştirdiği ve iki gündür halkın gündemi haline gelen çok önemli bir "icraatı" daha geride kaldı.

Bakalım sırada ne var!