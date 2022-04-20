‘Hükümetin istifasının kabulü’ iddiası: Sucuoğlu: Bana bilgi verilmedi, bilmiyorum
Başbakan Faiz Sucuoğlu YENİDÜZEN’e “Bana bilgi gelmedi, İskele’de cenazedeyim, bilmiyorum” açıklaması yaptı.
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki ‘UBP-DP-YDP hükümetin istifasını’ kabul ettiği iddia edildi.
Bu iddialarla ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan henüz resmi açıklama yapılmazken, Başbakan Faiz Sucuoğlu YENİDÜZEN’e “Bana bilgi gelmedi, İskele’de cenazedeyim, bilmiyorum” açıklaması yaptı.
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