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‘Hükümetin istifasının kabulü’ iddiası: Sucuoğlu: Bana bilgi verilmedi, bilmiyorum

‘Hükümetin istifasının kabulü’ iddiası: Sucuoğlu: Bana bilgi verilmedi, bilmiyorum

Başbakan Faiz Sucuoğlu YENİDÜZEN’e “Bana bilgi gelmedi, İskele’de cenazedeyim, bilmiyorum” açıklaması yaptı.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki ‘UBP-DP-YDP hükümetin istifasını’ kabul ettiği iddia edildi.

Bu iddialarla ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan henüz resmi açıklama yapılmazken, Başbakan Faiz Sucuoğlu YENİDÜZEN’e “Bana bilgi gelmedi, İskele’de cenazedeyim, bilmiyorum” açıklaması yaptı.

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