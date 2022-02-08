Hükümeti kurma görevi Sucuoğlu'nun

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu arasındaki görüşme, Cumhurbaşkanı’nın Covid-19 olmasından dolayı çevrimiçi olarak yapıldı.

Görevlendirme kağıdı Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil tarafından Sucuoğlu’na tevdi edildi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu, dün saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı’na giderek yeni hükümetin kurulmasına olanak sağlamak amacıyla mevcut Bakanlar Kurulu’nun istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile yaptığı çevrimiçi görüşmede, Anayasa uyarınca yeni dönem milletvekillerinin yemin töreni sonrası, hükümeti kurma görevini verebileceğini anımsatarak, yeni hükümet kurulana kadar mevcut Bakanlar Kurulu’nun görevde kalmasını rica etmişti.

Sucuoğlu dün yaptığı açıklamada, görevi aldıktan sonra ya da yarın tüm partilerle resmi görüşmelere başlayacaklarını açıklamıştı.

Mevcut hükümet görevde kalacak

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Sucuoğlu Hükümet’in istifasını sundu