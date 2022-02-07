Sucuoğlu: Tek değil, birkaç ziyaretle süreç şekillenecek

Hükümeti kurma görevini yarın alması beklenen UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, siyasi partilere tek değil, yapacağı birkaç ziyaretle sürecin şekilleneceğini belirtti.

Olası koalisyon modelinde iki veya üç siyasi partinin yer alabileceğini dile getiren Sucuoğlu, tüm partilerle görüşeceklerini söyledi.

Sucuoğlu’nun YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamalar özetle şöyle:

“UBP-DP Hükümeti’nin istifasını saat 14.00’de sunacağım. Cumhurbaşkanı’nın izole olma durumu var, Müsteşar’a dilekçemi vereceğim. O bize devamı yönünde bilgi verecek. Yarın da yüksek ihtimalle yine saat 14.00’de hükümeti kurma görevini alacağım. Cumhurbaşkanı halen pozitif ise bir şekilde zarf usulü yeni hükümeti kurma görevini bize verecek diye bilgi verdi.

“Tek değil, birkaç ziyaretle şekillendireceğiz”

“Gayrı resmi görüşmelerimiz oldu. UBP de herkes aynı fikirde. Şu ana kadar geldiğimiz nokta, ne olumlu, ne olumsuz… Büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde tek ziyaret değil ama birkaç ziyaretle aynı noktaları şekillendireceğiz. Arzu ettiğimiz nisap sıkıntısı çekebilecek bir hükümet değil. 27 vekille hemen bugün hükümeti kurabilirim. Ziyarete de gerek yok. 27’de Teberrüken bey temaslı veya pozitif. Farz edin ki koalisyon ortağı vekillerden 2’sinde böyle bir şey oldu. 25’e düştük. O zaman halka ne diyeceğiz? Erken seçimi neden yaptık, nisap sıkıntısı olmasın diye… Daha ilk aşamada böyle bir sıkıntı yaşatmak istemiyoruz. Üzerinde durduğumuz esas olay bu. Hem itibar kaybı oldu, hem son dönemlerde halka yönelik hiçbir şey yapılamadı. İçinde bulunduğumuz durum, herkesin durumu. İlle neden zorlayarak, bıçak sırtında gitsin? En ufak bir zafiyette ne yapacağız?”

“İkili de, üçlü de koalisyon olabilir”

“İkili de, üçlü de koalisyon olabilir. Biz hepsini açık tutuyoruz. Biz CTP ile de görüşeceğiz.”

“Bana göre büyük bir koalisyon… Ki bu da 42’dir…”

“Oturulur, konuşulur… İki tarafta da iyi niyet varsa, bana göre büyük bir koalisyon ki bu 42’dir. Reform yapılır, yasalar yapılır, ülkenin önü açılır. Cesaretle adım atılır. Bizim düşündüğümüz, 3,4 şıktan biri budur. Bunu daha da somutlaştırabiliriz.”

“İstikrarı yakalayamazsak görevi iade edeceğiz”

“Görüşmelerin tamamlanmasına ilişkin acelemiz yok. Bizim için önemli olan istikrarı yakalayabileceğimiz sayıdır. Zaten yakalayamazsak, görevi Cumhurbaşkanı’na teslim edeceğiz.”

“Eğer ortak payda da görüşme birliği çıkarsa neden olmasın?”

“DP, HP, YDP’de iç konularda bir konsensüs sağlanması gerekir. Bir sıkıntı görmüyorum… Dış politikada ciddi farklılık yok. CTP ile dış politikayı çok iyi ortaya koymamız gerekiyor. CTP ile bir denememiz olmuştu. Orda ben de o zaman Turizm Bakanı’ydım. Hükümet dış politikadan değil, sudan dolayı bozulmuştu, imza problemi çıkmıştı. Burada da oturulur, enine boyuna tartışılır. Eğer ortak payda da görüşme birliği çıkarsa neden olmasın? Bu olmazsa, tabii ki A,B,C şıkkı, farklı aritmetikler vardır, bunları değerlendireceğiz.”

“Bıçak sırtında gidecek hükümeti kaldıracak durumda değiliz”

“Keşke yalnız yapabilseydik. Ama 24 vekilimiz var. Bu süreçte ‘ben muhalefette kalacağım’ demek bu süreçte doğru değil. Bıçak sırtında gidecek hükümeti kaldıracak durumda değiliz.”

“Elektrikte ‘az tüketene az, çok tüketene çok’ zam modeli…”

“ Genel anlamda pahalılık tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Elektrikte ‘az tüketene az, çok tüketene çok’ modelinde bir zam yapacağız. Yüksek enflasyon beklentisi var.”

“5 milyar TL’lik ek bütçe gündeme gelecek”

“Hükümeti kurduktan hemen sonra 5 milyar TL’lik ek bütçe gündeme gelecek. Enflasyon ve şu andaki durum bunu yarattı. Öngörüler değişiyor. Bu nedenle kestiremiyorsunuz.”

“Önceliğimiz ek bütçe, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda karma oyu kaldırma…”

“Cezaevi hazır, yasası hazır değil. Cezaevi’nde insanlar üst üste. Önceliğimiz ek bütçe, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda karma oyu kaldıracağız. Arada derede geçiririz, sıkıntı yok. Yerel yönetimler çok sıkıntı. Yerel yönetimlerle ilgili reform paketleri var, yasalar var. Hızlı şekilde gündeme gelmeli.”

“Yerelde önce reform sonra seçim yapılması daha mantıklı…”

“Belediyeler Birliği beni ziyaret etti, yerel seçimin ertelenmesi görüşünü ortaya koydu. Ben de mantıklı buldum. 28 belediyede seçim yaparsınız bu da en az 25 belediyenin 4 yıl daha inim inim inlemesi demek. Bütçesel sıkıntı var. Ödeme sıkıntısı var, başkanlar perişan… 4 yıl daha mı bunu yaşatayım? Belediyelerin sayısının 13’e düşürülmesinde konsensüs sağlanabilir. Önce reform sonra seçim yapılması daha mantıklı…”

Sucuoğlu: “Yerelde önce reform, sonra seçim gündeme gelmeli”